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Ölmüş yunus balıkları kayalıklara vurdu

Bursa’da karaya vurmuş halde onlarca yunus balığı bulundu.

Bursa'da karaya vurmuş halde onlarca yunus balığı bulundu. Çürümüş halde bulunan balıkları yetkililere bildiren vatandaşlar, yunusların ölüm sebebinin araştırılmasını istiyor.


Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Eşkel- Söğütpınar sahilindeki kayalıklara vurmuş halde 20'ye yakın yunus balığı ölüsüne rastlandı. Bir kısmı çürümüş ve iskeletleri çıkmış halde bulunan yunus balıklarını gören vatandaşlar yunusların toplanması için için yetkililere haber verdi. Yunusların balıkçıların ağalarına dolandıkları için ölmüş olabileceğini söyleyen vatandaşlar, yine de balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını istiyor.

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