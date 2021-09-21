Oltaya takılan nesli tükenme tehlikesi altında olan balık denize bırakıldı

Bursa'da amatör balıkçının oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan balık takıldı. 20 kiloluk keler balığı tekrar denize bırakıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahilde oltayla balık tutan Erdem Uncu'nun oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan keler salığı takıldı. Oltaya takılan yaklaşık 20 kiloluk balığı dakikalarca uğraşarak güçlükle kıyıya çeken Uncu, diğer balıkçıların yardımıyla kepçeyle karaya çıkardı. Keler balığının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) neslin tükenme tehlikesi olan balık sınıfına alındığını öğrenen Erdem Uncu, balığı tekrar denize bırakarak, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.