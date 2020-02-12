Ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed'in 14 yaşındaki ablası da işkence mağduru çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma genişletilerek sürdürülürken, 14 yaşındaki abla Hamide Hüseyin'in de işkence mağduru olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve Çocuk Bürosu'nun mahalleli ve görgü şahitlerinin ifadesi ve savcılık talimatıyla küçük çocuğun babası Yahya H.(40) ve üvey annesi Emine H.(44) ile iki kardeşinin gözaltına almasının ardından, şok edici detaylar çıkmaya devam ediyor.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada; çocuk yaşta işkence ile hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin'in ablası Hamide Hüseyin'in de işkence mağduru olduğu ve özellikle vücudunun sırt kısımlarında yanıklar bulunduğunu tespit edildi. Abla Hamide Hüseyin de Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ailenin ekonomik durumunun iyi olduğunu ifade eden vatandaşlar, CİMER'e yazdıkları 22 Temmuz 2019 tarihli şikayette, üvey annenin kendisinden olmayan çocuklara işkence yaptığını, dilendirdiğini, kaymakamlıktan aldığı yardımları çarçur ettiğini ihbar etmişlerdi.

Bilindiği gibi Gemlik'te dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulunmuş, savcılık incelemelerin ardından minik beden kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor