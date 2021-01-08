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Ölü köpeğe çarpmamak için kamyonun altına girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yol üzerinde bulunan ölü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, önünde giden kamyona arkadan çaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol üzerinde bulunan ölü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, önünde giden kamyona arkadan çaptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kazayı atlattı.


Kaza Bursa-Ankara yolunun Ümitalan mevkinde meydana geldi. Esat A, 34 ACK 514 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, yol ortasında bulunan ölü köpeği son anda fark etti. Otomobil sürücüsü direksiyonu bir anda kırınca aracın hakimiyetini kaybederek önünde giden Erdem D. idaresindeki 16 EGB 39 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yol kısa müddet trafiğe kapandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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