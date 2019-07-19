Ölü orkinos hayvanlara yem oldu

Basında ve sosyal medyada, Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından ölü orkinos bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı TCSG-25 personeli harekete geçti. Ekipler, balığı görevliler almadan götüren İ.C'ye ulaştı. Orkinosa el konuldu.

Su altı zıpkınla balık avcısı olan İ.C. ile görüşülüp, kendi isteği ve rızasıyla teslim tutanağı düzenlenerek balık teslim alındı. Teslim alınan balık, uygun ortamda muhafaza edilmek üzere Güzelyalı S.S. Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığına ait soğuk hava deposuna konuldu.

Daha sonra Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mudanya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine olay hakkında bilgi verildi. Veterinerler, balığın yaklaşık 2 gün önce ölmüş olabileceğini, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmayacağını söyledi. Kısmen bozulma gösteren yerler temizlenerek balığın kontrollü olarak tüketilebileceği bildirilince, ölü orkinos Bursa Büyük Şehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne bağışlandı.