Ölüm prospektüsü

Bursa'da yarım litrelik şişelerde piyasaya sürdüğü sahte içkilerle 3 kişinin ölümüne sebep olan Uğur K.'ye sahte içkinin dezenfektan maddesi olarak gönderildiği ortaya çıktı. Bursa polisi korona virüs pandemisini fırsat bilip dezenfektan maddesi olarak gönderilen 2 tonluk sahte içkiye el koydu. Tutuklanan Uğur K.'nin polise verdiği ifadesinde müşterilerine kurye ile yarım litrelik sahte alkolün yanında 20 miligramlık anason esansı ve ölçü miktarları ve rakı tarifi yazılı prospektüs gönderdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine Bursa Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, sahte içkiyi kargo ile teslim alıp kurye ile piyasaya dağıtan temizlik şirketi sahibi Uğur K. ve Erhan O. tutuklanmıştı. Uğur K.'nin bağlantılı olduğu çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Bursa polisi sahte içki satışıyla bağlantılı olduklarını tespit ettikleri Muhammet H., Birkan B. ve Mesut G.'yi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uğur K.'nin polise verdiği ifadesinden askerden önce sigorta firmasında çalıştığı, bedelli askerlik yaparken bir arkadaşı sebebiyle sahte içki olayına girdiği, asker dönüşü kurduğu dezenfektan şirketi için internet üzerinden alkol satın aldığı, alkollerin dezenfektan maddesi olarak kendisine kargo ile gönderildiği, kendisinin de yarım litrelik şişelerle yanına sahte rakı yapımında aroma olarak kullanılan içerisinde anason esansı bulunan 20 miligramlık şişeleri ve rakı yapımında kullandığı tarif yazılı prospektüsü de koyarak kurye ile müşterilerinin evlerine kadar servis ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan, Uğur K.'nin kullandığı araçla da bazı müşterilerinin evlerine sahte içki servis ettiği öğrenildi.