Ölüm virajında yine kaza

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı. Kaza sebebiyle yol kapanırken, uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Orhangazi-Yalova yolunda, Güneyköy yakınlarındaki keskin virajda yine trafik kazası meydana geldi. Bursa istikametine gitmekte olan Hüseyin Çimen (47) idaresindeki 34 LE 6386 plakalı gümrük malı taşıyan TIR, Güneyköy yakınlarındaki çukur bölgede virajda kontrolden çıktı. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak duran TIR, İstanbul-Bursa yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla alakalı tahkikat sürüyor.