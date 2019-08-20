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Ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel otomobil ile bisiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.


Kaza, Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ertuğrul E. idaresindeki 16 AFF 617 plakalı özel otomobilin sürücüsü Mehter Sokağı'na girmek istedi. Otomobil, bu sırada karşı istikametten gelen Yakup D. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Bisiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıyı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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