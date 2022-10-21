Ölümden döndüğü kaza sonrası özçekim yaptı, sosyal medyasında paylaştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücüyü kaskının koruduğu kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan gencin kendisine yardımcı olan bir genç ile özçekim yapması dikkat çekti.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceyhun Y. (16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan İbrahim Ç. (65) idaresindeki 16 KDD 93 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki 06 DP 7066 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu Ceyhun Y. yaralandı.

Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "beraber çekinelim" diyerek özçekim yapması dikkat çekti.

Kaskının koruduğu yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ceyhun Y., kazanın ardından telefonuyla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.