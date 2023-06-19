Ölümden saniyelerle kurtuldu, başına gelenlerden sonra kiraz topladı

Bursa'da aniden başlayan sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aynı sokakta bulunan 2 ağacın dalı kırılarak araçların üzerine düştü. Ağacın dalının kırılıp düşme anı evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Saat 14.50 sıralarında başlayan sağanak yağmur sonrası Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta bulunan ağacın dalı sokak üzerinde park halinde 16 CBK 23 ve 16 LUC 42 plaka otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaç dallarını keserek araçları kurtardı.

Saniyelerle kurtuldu, kırılan daldan kiraz topladı

Sağanak yağış ve fırtına sırasında evinin önündeki ağaca çıkarak kiraz toplayan adam ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Evinin önündeki ağaca çıkan Enver Dağhan, sağanak yağış bastırınca ağaçtan indi. O sırada kiraz ağacının dalı kırılarak yere düştü.

Olayı anlatan Enver Dağhan, "Ben ağacın üzerindeydim kiraz toplamak istedim. Eşim çıkma fırtına çıkacak dedi, olsun dedim çıktım. Tam çıktım yarım kova doldurdum, ağaç fırtına da sallanmaya başlayınca indim ve kapının oraya geçtim. Sonra bir anda ağaca yere indi. Önce ilerideki ağaç aracın üzerinde düştü. Arada saniyeler vardı. Sonra da benim çıktığım ağaç düştü. Ben içeriye gelmesem tam da düşen dalın üzerindeydim. 10-15 saniyeyle kurtuldum. Önce arabanın üzerine düştü. Sonra da buradaki ağaç düştü. İşte nasip, Allah korudu. Fırtına nedeniyle dal kırılınca bizde yere düşen dallardaki kirazları topluyoruz" dedi.