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Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkilemeye devam ediyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada bazı seferlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamazken, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

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