Olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO seferlerinin iptaline neden oldu

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal olan bazı seferler şöyle:

07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal olan seferler ise;

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)