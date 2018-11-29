Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a inecek uçaklar Yenişehir'e indi

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları sebebiyle yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan yolcu uçakları, İstanbul yerine Bursa Yenişehir Havalimanı'na indi.

Türkiye genelindeki elverişsiz hava koşulları hava ulaşımını etkiledi. Edinilen bilgiye göre, hava ulaşımı yapan uçaklardan 2 uçak Yenişehir Havalimanı'na indi. Yenişehir'e iniş yapan uçakların Hamburg ve Trabzon'dan hareket ettiği öğrenildi. Ayrıca Hamburg'dan kalkış yapan yolcu uçağının yakıt almasının ardından havalanacağı öğrenildi.