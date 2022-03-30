Ömer Furkan Banaz: “Bursaspor'un parası emin ellerde”

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Bundan sonra Bursaspor'un parası emin ellerde. Bu böyle bilinsin. Yoğun zamanlar geçiriyoruz. Futbol takımımızın ligdeki konumu, bazılarımızı endişelendirse de bu türbülanstan en kısa sürede kurtulup, kulübümüzü layık olduğu yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı, Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 82 üyenin katılığı toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, “Birlik beraberliğimizi göstermek için çok sayıda divan üyesini bekliyordum. Ancak yine beklediğim sayıya ulaşılmadı. Bursaspor'a artık destek zamanı. Başkanım Ömer Furkan Banaz'ı toplantımıza davet ettim. Kendisi de kırmadı. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık top Mustafa Er ve futbolcularımızda. Bursaspor çok güzel şeylere layık. Mustafa Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Son maça kadar bu desteğimizi sürdürmek zorundayız. Yönetimimize ve takımımıza destek olunmasını istiyorum. İnşallah 3 ay sonraki toplantımızı çok daha güzel bir ortamda yapmak istiyorum. Geçen hafta mide kanaması geçirdim. Yoğun tempodayız. Ama takımın bu hallerini sindiremiyorum. Moralim bozuluyor. Ama bu günleri atlatacağız” dedi.

“Bursaspor'un parası emin ellerde”

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz da, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Banaz, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk günden beri yoğun bir efor ile çalışıyoruz. Şampiyon Bursaspor'umuzun düştüğü sıkıntılı durumda hiç düşünmeden el atıp ve bizim bir araya gelmemizi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a da teşekkür ederim. Bursaspor çok zor bir dönemden geçiyor. Karanlıktan aydınlığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Birikmiş borçlar ve hükümlülükler var. Bundan sonra Bursaspor'un parası emin ellerde. Bu böyle bilinsin. Yoğun zamanlar geçiriyoruz. Futbol takımımızın ligdeki konumu, bazılarımızı endişelendirse de bu türbülanstan en kısa sürede kurtulup, kulübümüzü layık olduğu yere getireceğiz. Süreç belki sancılı olacak ama biz 7'den 70'e camiamızın savaşacağına inanıyoruz. Her platformda savaşan ve zirveye oynayan Bursaspor'a kavuşacağız. İnananlar ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim bu süreçte tüm camiaya ihtiyacımız var. Geçmişte yaşanan hataları tekrarlanmamak için sorumluklarımızı biliyor ve üstüne düşüyoruz. Bu şehirde alnımız açık ve başımız dik gezmek için çalışıyoruz. Bütün tabloyu detaylı bir şekilde camiamıza anlatacağız. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Şimdi önümüzde çok önemli maçlar var. Taraftarımızın bu maçlarda bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Ayrıca Frutti Extra Bursaspor'a da bir parantez açmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte başarıdan başarıya koşan her kişi tebrik eder, saygılarımı sunarım.”