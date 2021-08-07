Ömer Yıldız, TECO Karacabey Belediyespor'da

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Elazığspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Ömer Yıldız, geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla 16 maça çıkarken 5'te gol kaydetti.