On artı bir Kartal

Bursa'da otomobilde yer kalmayınca kaputun üzerinde yolculuk yapan bir kişi adeta canını hiçe saydı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tofaş marka Kartal model aracın sürücüsü akrabası oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindirdi. Kartal model otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı. Bunada kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti. 10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede elden ele dağılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.