Önce eski eşini başından vurup öldüren daha sonra da kendi kafasına sıkan adam da hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 sene önce boşandığı eski eşini başından vurarak öldüren ve daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına sıkan şahıs da 9 saat sonra hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 de Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Kahraman Çetinkaya(41), İnegöl Devlet Hastanesinde görevli temizlik personeli olan eski eşi Fadime Cuma'yı (40) işe giderken gördü. Çetinkaya, eski eşi ile tartışmaya başladı. Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ardından ise kendi başına ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Kahraman Çetinkaya, olaydan 9 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cuma ve Çetinkaya'nın cenazeleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.