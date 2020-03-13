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Önce kamyona, ardından elektrik direğine çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yola kontrolsüz çıkan otomobil, önce karşı yönden gelen kamyona, ardından elektrik direğine çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola kontrolsüz çıkan otomobil, önce karşı yönden gelen kamyona, ardından elektrik direğine çarptı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazi Magosa Caddesi'nden gelip Kalender Caddesi'ne geçmek isteyen otomobil, yola kontrolsüz bir şekilde çıkınca karşı istikametten gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşaktaki elektrik direğine çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil hurdaya dönerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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