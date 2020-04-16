Önce patlama, sonra yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir barakada patlama oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dün gece saat 01.30 sıralarında Yeniköy kavşağı civarında, dere yatağında bulunan bir barakada patlama oldu. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından baraka ve çevresinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Barakada kimsenin olmadığı görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın sebebini araştırıyor.