İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce patlama, sonra yangın

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir barakada patlama oldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir barakada patlama oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Dün gece saat 01.30 sıralarında Yeniköy kavşağı civarında, dere yatağında bulunan bir barakada patlama oldu. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından baraka ve çevresinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Barakada kimsenin olmadığı görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın sebebini araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.