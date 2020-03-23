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Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Bursa’da özel güvenlik görevlisi önce sevgilisini silahla vurdu, daha sonra kendisini silahla yaraladı.

Bursa'da özel güvenlik görevlisi önce sevgilisini silahla vurdu, daha sonra kendisini silahla yaraladı.


Alınan bilgiye göre, Gemlik Serbest Bölgede bir fabrikada meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman K, sevgilisini Özlem M'yi silahla vurdu. Osman K. daha sonra kendini yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özlem M. ve Osman K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. polisin olayla alakalı araştırması sürüyor.

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