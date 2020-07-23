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Önce tarlaya ardından eve girdi

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kamyoneti ile önce bir tarlaya ardından duvarını kırıp evin bahçesine girdi.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kamyoneti ile önce bir tarlaya ardından duvarını kırıp evin bahçesine girdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan nişanlısı yaralandı


Edinilen bilgiye göre kaza Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi çıkışında gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. 16 BL 128 plakalı kamyonetin sürücüsü R.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol kenarındaki tarlaya ardından duvarına çarptığı evin bahçesine girdi. Gürültüye uyanan ev sakinleri bahçelerinde bir kamyonet olduğunu görünce şaşkına döndü. Sürücü R.Y. ile yanında bulunan İ.K.isimli bayan yaralandı, 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.


Olay yerine gelen trafik polisleri tahkikat başlattı.

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