Önce uyardılar, sonra çikolata ikram ettiler

Türkiye genelinde yayalara geçiş önceliği için eş zamanlı olarak başlatılan uygulama İnegöl'de de yapıldı. Emniyet ekipleri sürücüleri yayalara geçiş önceliği vermeleri noktasında uyararak çikolata ikram etti.

Türkiye'de uygulamaya başlanılan yayalara geçiş önceliği kampanyası ülke genelinde aynı saatte başladı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Belediye Başkan Yardımcı Gülhan Şahin, ASP ve polis ekiplerinin iştirakiyle belediye kavşağında uygulama yapıldı. Yağmura rağmen ilçedeki bütün kavşaklarda polisler görev alarak sürücüleri uyardı.

Kaymakam Şükrü Görücü ve İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve polis ekipleri sürücüleri durdurarak yayalara geçiş önceliği vermeleri hususunda ikaz edip çikolata ikram etti.

Müdür Ramiz Erçetin, “Türkiye genelinde yapılan uygulamayı biz de İnegöl'de başlattık” dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ise, “Aynı anda ülke genelinde yayalara öncelik için kampanya yürütülüyor. Bu kavşakta uygulama yapıyoruz. Kazaların büyük bir çoğunluğu sürücü ve yayalardan kaynaklı. Bu uygulamanın ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.