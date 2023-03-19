Önceliğiniz sahur olsun

Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "İftarı sevseniz de sahura önem verin. Sahurda proteinden zengin beslenmemiz gerekir. Çünkü bu gıdalar tok tutar" dedi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, Ramazan ayının sağlıklı geçmesi için doğru beslenme tavsiyelerinde bulundu. Ciğerli, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme hayatımızın idamesi için önemli. Ama Ramazan ayında beslenme ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu yıl Ramazan'da 14-15 saatlik açlık ve susuzluk hali yaşanacak. Bu durum metabolizmamız üzerine etki ederek yavaşlamasına sebep olur. İftarda fazla yemek, aşırı kalorinin vücudumuzda yağ olarak depolanmasına sebebiyet verir" diye konuştu.

Ciğerli, "Ramazan ayında şüphesiz ki en sevdiğimiz öğün iftardır. Fakat en önemli öğün sahurdur. Oruç tutanların mutlaka imsak vaktine yakın bir zamanda sahur yapmaları sağlığın korunması için önemlidir. Sahur yapmadan tutulan oruç bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açar" dedi.

Ciğerli şu tavsiyelerde bulundu:

"Sahurda proteinden zengin beslenmemiz lazım. Çünkü proteinin tok tutucu özelliği vardır. Yumurta, süt, peynir, ceviz, az tuzlu zeytin ile birlikte hafif bir kahvaltı yapılmalı veya çorba, sebze yemeklerinden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyveler sık tüketilmelidir."