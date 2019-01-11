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Onkoloji hastası çocuklara moral

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Lisans üçüncü sınıf öğrencileri, “Çocuk Tiyatrosu” dersinin uygulamasını Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Lisans üçüncü sınıf öğrencileri, “Çocuk Tiyatrosu” dersinin uygulamasını Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde yaptı.


“Çocuklar Gülsün Diye Sanat Her Yerde” sloganıyla hareket eden öğrenciler, “Umutlar ve Hayaller” adlı çocuk oyunuyla yılın ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Hastane fuayesinde hem ailelerin hem de çocukların beklerken yaşadıkları kaygıyı ve bekleme stresini bir nebze de olsa azaltmak amacıyla yapılan oyun büyük ilgi gördü.


Öğr. Gör. Dr. Tülay Yıldız Akgül, oyunculuk öğrencilerinin yataklı tedavi gören çocukları da ziyaret ettiklerini ve onların solgun yüzlerini güldürürken, ailelerin içlerindeki korkuyu umuda çevirmek için sanatın büyüsünü kullandıklarını, bunun da etkinliği anlamlı kıldığını ifade etti. Oyunun müziklerini de Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Helvacı yaptı.

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