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Onlar artık birer maskeli minik kahraman

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçenin en kalabalık cadde ve sokaklarda çocuklara maske ve broşür dağıttı.


İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, geleceğimizin mimarı olan çocuklarla birlikte toplumun üzerinde daha etkili olacağı düşüncesiyle bir etkinlik yaptı. Polisler cadde ve sokaklarda çocuklara maske ve broşür dağıtarak onları mücadeleye dahil etti. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri maskeleri çocuklara takarak onlara etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Oldukça mutlu olan çocuklar polis abilerine ve ablalarına teşekkür etti. Polisler ayrıca yetişkinlere de broşür dağıtarak koronavirüse karşı ikaz etti.

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