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Onlar mikrop savaşçısı

Yıldırım Belediyesi çocuklara yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.


İlçenin minik sâkinlerine yönelik eğitimler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, hijyen eğitimleriyle sağlığı korumanın yollarını vurguluyor. Özellikle pandemi döneminde el temizliğinin sağlığı koruma üzerindeki önemine Ertuğrulgazi Çocuk Parkı'nda düzenlenen eğitimle dikkat çekildi. Düzenlenen hijyen konulu eğitim çerçevesinde koronavirüs salgınından ve diğer hastalıklardan korunmanın kilit noktalarından olan kişisel hijyen ve el temizliğinin, sağlığı koruma üzerindeki etkisine vurgu yapıldı. Eğitim öncesinde çocuklara cerrahi maske ve eldiven dağıtımı yapılırken, sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleşen programda sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, hijyen eğitimi ve el yıkama teknikleri hakkında bilgi aktarıldı. Eğitimin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın adına minik öğrencilere kırtasiye seti ve ‘mikrop savaşçısı' sertifikası verildi.

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