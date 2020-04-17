Onlarca pelikan barajı mesken tuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesini her yıl mesken tutan pelikanlar bu sene de geldi. Pelikanlar Boğazköy barajında böyle görüntülendi.

Leyleklerin mesken tuttuğu Boğazköy barajına değişik türden kuşlar gelmeye devam ediyor. Birkaç yıldır İnegöl'de görülen pelikanlar bu bahar da geldi. Pelikanların uğrak yeri olan Boğazköy barajında renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazen toplu bir şekilde bulunan pelikanlar bazen de ayrı ayrı noktalarda duruyorlar. Boğazköy barajında suyun tadını çıkaran pelikanlar kameraya böyle yansıdı.