Online anne baba okulu başlıyor

Medicana Bursa Hastanesi dünyanın en değerli yolculuğu olan gebelik sürecinde anne adaylarının yanında olacak, tüm sorular uzmanlar tarafından cevaplanacak. Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek için anne adaylarına gebelik sürecinde destek olmayı ve kendilerine güven duyarak doğuma girmelerini amaçladıklarını belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr.Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Anne adaylarının tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak 5 Haziran günü saat 14.00'de @seliner_altan Instagram hesabında başlayacak eğitim programının ilkinde “Hamilelikten Bebeğe” (doğuma hazırlık süreçleri, doğum yöntemleri, gebelikte doğru beslenme, gebelikte yapılması gereken test ve taramalar) gibi merak edilen tüm sorular Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık tarafından cevaplandırılacak.

12 Haziran 17.30' da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zeynep Gizem Özdel anne sütü ve emzirme konusunda bilgilerini anne adaylarıyla paylaşacak. Yenidoğan hastalıkları, bebeklerde kalp sağlığı ve sünneti konusunda ise 16 Haziran 17.30'da Prof. Dr. Bülent Oran ile Op. Dr. Perihan Topçu merak edilen tüm sorulara cevap verecek.

26 Haziran 14.00‘de yenidoğanlar da beslenme ve ek gıdaya geçiş hakkında bilgilendirmeyi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli yapacacak. 30 Haziran 17.30'da gebelikte cilt lekelenmeleri ve cilt bakımı hakkında bilgileri Dermotoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı ile Medikal Estetik Sorumlusu Gülay Akkuş aktaracak.

Online Anne Baba Okuluna katılan her anne adayına 5 program program sonunda katılım sertifikası verilecek. Online Anne Baba Okuluna katılan anne adaylarına ayrıca sürpriz hediyeler takdim edilecek.