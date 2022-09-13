Online İşlem Merkezi'nin enerjisi yenilendi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik'in online işlem merkezi kullanıcı dostu yüzüyle müşterilerle buluştu. Şirketin kolay erişilebilir bu hizmet kanalından elektrik aboneliğiyle ilgili tüm işlemler yapılabiliyor.

Müşterilerine diledikleri yerden işlem yapma olanağı sunan Uludağ Elektrik, hizmet kanallarını çeşitlendirmeye ve güncellemeye devam ediyor. Şirket, kullanıcı alışkanlıklarını yakından takip ederek, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına online işlem merkezini yeniledi. “Elektrik aboneliğinin kolay yolu” mottosuyla yola çıkan Uludağ Elektrik online işlem merkezinde, müşterilere tüm işlemlerini gerçekleştirebilme olanağı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor.Ayrıca online işlem merkezinin güncel yapısında birçok işlem dakikalarla ölçülebilecek sürelere indirilerek, ciddi bir zaman tasarrufu sağlanıyor.

3 dakikada abonelik

Enerjisi yenilenen online işlem merkezinde kullanıcılar,işlem merkezlerinden yapılan tüm işlemleri zaman ve mekan sınırı olmadan saniyeler içerisinde yapabiliyor. Müşteriler, abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme ve taksitlendirme gibi tüm işlemlerini bu kanal üzerinden yapabiliyor. Aboneliklerini 3 dakika içerisinde tamamlayıp, hızlıca işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca fatura oluşturma seçeneği ile tüketim endekslerini girip, faturalarını ödeyebilecekleri gibi tüketim grafiği görüntüleme seçeneğinden önceki aylara ve yıllara dönük elektrik tüketimlerini inceleyebiliyorlar. Bilgilerini online işlem merkezi üzerinden güncelleyebilen kullanıcılar, güvence bedeli işlemlerini de bu kanaldan yürütebiliyorlar.

Uludağ Elektrik müşterileri, 7 gün 24 saat işlem yapabiliyor

Tüm bu kolaylıklardan yararlanabilmek için web tarayıcısı üzerinden uludagelektrik.com.tr linkinden online işlem merkezine gitmek gerekiyor. Müşteriler, kimlik ve abonelik bilgileriyle tüm işlemlerini online işlem merkezinden 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor.

Şirket, abonelik işlemlerinin yüzde 25'ini online kanallardan yapmayı hedefliyor

Tüm işlemleri dijitalden yapma olanağı sunan şirket, gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin yüzde 25'ini online kanallardan yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda sürdürülebilirlik temelli yaklaşımını daha da güçlendirecek bir kurumsal kimlik dönüşümü gerçekleştiren Uludağ Elektrik, online işlem merkezinin yanı sıra; e-Devlet, işaret dili görüşme hattı ve 444 6 646 numaralı çağrı merkezi ile de pratik çözümler sunuyor.