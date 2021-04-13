Online kodlamada yeni dönem

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yeni dönem eğitimleri 26 Nisan'da başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler salgın sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online (Canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası (2004-2010 doğumlu) öğrencilerin katılabileceği eğitimler 26 Nisan- 21 Mayıs tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Microsoft Small Basic Eğitimi, Code.org ile kodlamaya giriş olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci bu eğitim dönemi içerisinde yaş grubuna uygun olan eğitimden istediği kadarına başvurabilecek.

Algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak, Tincercad Simülasyon ekranı ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir. Arduinosu olan olmayan tüm öğrenciler için uygundur. 11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Small Basic, programlamayı yeni başlayanlar için son derece kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek üzere tasarlanmış olan metin tabanlı bir programlama dilidir. Eğitim Microsoft'un her yaştan çocuğun kolayca kullanabileceği Small Basic programı üzerinden yapılacaktır. Bu eğitimi alan öğrenciler C programlama dilini öğrenebilecek hazır hazır bulunuşluk düzeyine erişecektir. 11-14 yaş (2007-2010)arasındaki öğrenciler başvurabilir.

Code.org çevrimiçi uygulaması ile kodlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır. Bilgisayarı, tableti olan tüm öğrenciler için uygundur. 7-10 yaş( 2014- 2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir. Son başvuru tarihi 23 Nisan 2021 Cuma, saat 17.00 olarak belirlenirken, kayıt linkleri ve ders programına http://robokod.bursa.bel.tr/index.php/egitimler/ adresinden ulaşılabilir.