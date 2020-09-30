Online organ nakli toplantısı

Covid-19 pandemisi bütün dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, Bursa'da bir ilk gerçekleşti. Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi öncülüğünde farklı illerden yaklaşık 200 kişinin iştirakiyle online olarak organ nakli paneli düzenlendi.

Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi'nin tertip ettiği panele farklı illerden uzmanlar katıldı. 177 kişinin iştirakiyle online gerçekleşen panele Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu da katıldı. Paneli Bursa Organ Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr.Yavuz Selim Çınar yönetirken, Uzm. Dr. Eralp Çevikkalp ''Covid 19 Pandemi Sürecinde Beyin Ölümü Tespiti ve Donör Organizasyonu''nu, Prof. Dr. Bülent Oktay “Pandemi Sürecinde Böbrek Nakli ve Hasta Seçim Kriterleri”ni, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi karaciğer nakli sorumlusu Doç.Dr. Ziya Dündar tarafından “Covid 19 Pandemisi sürecinde Karaciğer Nakli”ni anlattı.

Panelin bu alanda Türkiye'de düzenlenen ilk organizasyon olduğuna değinen Dr. Yavuz Selim Çınar yaptığı açıklamada, “Hem dünya, hem ülke olarak hayat tarzında radikal değişiklikler gerektiren bu dönemin en büyük zorluklarından birisi de eğitim için bile bir araya gelememektir. Covid-19 pandemisi bütün alanlarda olduğu yeni algoritmalar oluşturulması gerekliliğini ortaya koyarken, organ naklinde de güncel yaklaşımları paylaşmak ve süreci dinamik tutmak adına böyle bir panel düzenledik“ dedi.