Online sergi

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Coşkunöz Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel resim şenliği düzenledi.

Coşkunöz Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel resim şenliği düzenledi.


Geleceğe ışık tutacak ve yönlendirecek olan çocuklara verdiği önem ile geleneksel hale getirdiği resim yarışmasını bu yıl resim şenliğine dönüştürdü. “Bu Renklerde Evimiz Var” etkinliği ile onların tasarımcı ruhlarını beslemeyi hedefleyen holding, “evde geçirdikleri anları” kağıda döken çocukların resimlerini http://www.coskunozholding.com.tr/23nisan/ sayfasında sergiliyor.


Geleceğin tasarımcılarını teşvik etmek ve desteklemek maksadıyla 4'üncüsü düzenlenen etkinliğin ana fikri, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evlerde karantinada bulunan çocukların, “evde geçirdikleri anlar” oldu.


6 - 15 Nisan 2020 tarihleri arasında başvuru yaparak katılan 4 ila 14 yaşındaki toplam 152 çocuk ‘evde geçirdikleri anları' resmetti. Resim şenliği çerçevesinde hayâl güçlerini kullanarak evlerin arabaya dönüştüğü, karantinada nasıl tedbir alındığı gibi farklı birçok konuyu kağıda döken çocukların resimleri, 23 Nisan gününden itibaren 1 ay boyunca http://www.coskunozholding.com.tr/23nisan/ linkinde online olarak sergilenecek.

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