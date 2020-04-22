İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Online toplantıda animasyon konuşuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın organizasyonuyla Animasyonu Konuşuyoruz webinarı (internet semineri) düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın organizasyonuyla Animasyonu Konuşuyoruz webinarı (internet semineri) düzenlendi.


BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'in moderatörlüğündeki seminere, Rafadan Tayfa'nın yapımcılarından ISF STUDIOS kurucusu İsmail Fidan, Kötü Kedi Şerafettin Filminin yapımcısı Anima İstanbul VFX kurucu ortağı Mehmet Kurtuluş ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan katıldı.


Toplantıda, Türkiye'de ve dünyada yaşanan Covid-19 pandemisinin animasyon sektörüne olan etkileri, ülkemiz açısından sektörün geleceği, sektördeki teknolojik gelişmeler, kariyer imkanları ve devlet destekleri konuları ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.