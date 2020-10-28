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Onulay: "Tek sağlam temel Cumhuriyettir"

Bursa’nın yapı taşlarından biri olan ve 1986 yılından bu yana beton konusunda faaliyet gösteren Bursa Beton’un Genel Müdürü Barbaros Onulay, Cumhuriyetin ilanın 97.

Bursa'nın yapı taşlarından biri olan ve 1986 yılından bu yana beton konusunda faaliyet gösteren Bursa Beton'un Genel Müdürü Barbaros Onulay, Cumhuriyetin ilanın 97. yılı sebebiyle mesaj yayımladı.


Bursa Beton'un Genel Müdürü Barbaros Onulay, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi;


"Milletimizin büyük gayretleri ve fedakarlıkları sayesinde verdiği mücadele ile kazanılan büyük eser Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. Gururla, minnetle ve umutla üzerinde güzel bir gelecek inşa edebileceğimiz tek sağlam temel Cumhuriyettir. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.”

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