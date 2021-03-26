Önünde seyir halinde olan otomobile böyle çarptı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada önünde seyir halinde olan otomobile arkasında gelen halk otobüsü çarptı. Kazada otomobil sürücü hafif şekilde yaralanırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza İstiklal Caddesinde meydana geldi. İtfaiye kavşağına doğru seyir halinde olan Fatih A idaresindeki 34 NJ 2716 plakalı otomobile arkasında gelen Sılhattin B idaresindeki halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili metrelerce sürekleyen otobüs ile otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazada otomobil sürücü Fatih A hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.