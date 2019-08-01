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Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca park halindeki iki otomobile çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kadın sürücü, park halindeki iki otomobile çarparak ancak durabildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadın sürücü, park halindeki iki otomobile çarparak ancak durabildi.


Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokağı üzerinde meydana geldi. Sümeyra K. idaresindeki 16 BYJ 59 plakalı otomobil, iddiaya göre Kartal Sokak'tan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma, ardından sokak üzerinde park halinde olan 16 KIY 36 plakalı otomobile ve yolun sağında park halinde olan 16 CJY 74 hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralandı. Gözyaşlarına hakim olamayan sürücüyü çevredeki vatandaşlar teskin etmeye çalıştı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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