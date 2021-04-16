İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Onur Atasayar: “Pes etmek yok”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti sonrası, “Her zamanki gibi pes etmek yok” ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti sonrası, “Her zamanki gibi pes etmek yok” ifadelerini kullandı.


TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da tecrübeli futbolcu Onur Atasayar, camiayı mutlu edecek bir açıklama yaptı. Genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil-beyazlılarda 26 yaşında olmasına rağmen takımda abilik görevi de üstlenen Onur Atasayar, Bandırmaspor galibiyeti sonrası, “Her zamanki gibi pes etmek yok” yorumunda bulundu.


Bursaspor aldığı galibiyetin ardından puanını 43'e yükselterek, matematiksel olarak Play-Off'a katılma şansını sürdürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.