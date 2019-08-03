Operatörlere eğitim

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesi, kepçe ve diğer araçları kullanan operatörlere yönelik kurs düzenlendi.

Halk Eğitim Müdürlüğü ve Orhangazi Belediyesi tarafından belediyede çalışan yaklaşık 30 operatör için eğitim programı tertiplendi. Halk Eğitim Merkezi'nde 5 Temmuz tarihinde başlayan ve dün sona eren operatörlük eğitimi 40 saat sürdü. Kursiyerler belgelerini aldı. Törene Belediye Başkanı Bekir Aydın ve HEM Müdürü Bilal Kuzu katıldı. Bilal Kuzu, yaz dönemi dahil 2018-2019 eğitim öğretim döneminde HEM olarak toplam 7 bin 800 kişiye farklı branşlarda kurs verdiklerini, bu rakamın ilçe nüfusunun yüzde 10'una tekabül ettiğini ifade etti. Bilal Kuzu, Meslek Lisesi Müdürü Erol Türkyılmaz ve öğretmenleri ile Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun'a kurslarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bekir Aydın ise HEM Müdürlüğü ve kurs öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bizler seçilerek gelen insanlarız. Ama belediye çalışanları kalıcı personeldir. Dolayısıyla onların eğitimi ve daha iyi hizmet sunabilmeleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından başkan Bekir Aydın kursiyerlerin belgelerini teslim etti.