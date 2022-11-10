Organ Bağışı Haftası'nda organlarıyla umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 29 yaşındaki erkek hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanın ailesi ile görüşen organ nakil yetkilileri, organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi üzerine organ nakil çalışmalarına başlandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Hastanın korneaları ve bir böbreği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalırken, diğer böbreği Uludağ Üniversitesi, kalbi Akdeniz Üniversitesi, karaciğeri ise Ege Üniversitesinde nakil bekleyen hastalara umut olmak için gönderildi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Korgün Ökmen, “Yaklaşık 4 gün önce beyin kanaması nedeniyle hastanemize kabul ettiğimiz hastamıza tıbbi olarak tüm tedaviyi yapmaya çalıştık. Maalesef beyin ölümü tanısını koyduk. Ailesi çok büyük bir özveri göstererek organlarını bağışlamayı kabul etti. 4 hastamıza bundan sonraki yaşamlarında umut olmaya devam edecek. Bağışlanan organlar aciliyet sırasına ve belli bir prosedüre göre alıcılara nakledilmek için alınacaklar” dedi.

"Bursa umut olmaya devam ediyor"

Kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için merhumun ailesine teşekkür eden Bursa Bölge Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Yavuz Selim Çınar, “Bursa bölgesi tüm Türkiye'de nakil bekleyen hastalarımıza umut olmaya devam ediyor. Bugün acil çağrıdan kalbi Akdeniz Üniversitesinde nakil bekleyen vatandaşımız için alıyoruz. Karaciğeri Ege Üniversitesinde, böbrekler de Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesinde nakil bekleyen hastalarımıza nakledilecek. Yine her iki kornea da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Merkezi tarafından nakil bekleyen hastalarımıza nakledilecek” ifadelerini kullandı.