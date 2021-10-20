Organ bağışının geliştirilmesi sempozyumu Bursa'da gerçekleşecek

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye'de Organ Bağışının Geliştirilmesi” sempozyumu düzenleniyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemiyle birlikte hem ülkemizde hem de Bursa Bölge Koordinasyon merkezine bağlı Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Düzce ve Bilecik illerini kapsayan Bursa Bölgesinde beyin ölümü tespiti ve aile bağış oranlarında azalmalar olmasına rağmen 2020 yılında da pandemide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kadavradan organ bağışında bölgenin Türkiye birinciliği devam ediyor. 2012 yılından itibaren 9 yılda 8 defa kadavradan organ bağışında Türkiye birincisi olan bölgenin elde ettiği başarının devamının sağlanması ve bağış oranlarının yeniden arttırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye'de Organ Bağışının Geliştirilmesi” sempozyumunun düzenlendiğine dikkat çekildi.

25 Ekim'de Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezinde yapılacak sempozyumda, Pandemi Döneminde Bağış Süreçleri, Amerika ve Yurtdışında Organ Naklinde Pandemi Verilerinin yanı sıra Organ Nakli Koordinasyonunda Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri konuları ele alınırken 2020 yılı organ bağışı ve naklinde başarılı olan koordinatörler ve kurumlara teşekkür belgelerinin verileceği belirtildi.