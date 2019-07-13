Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Bursa'da, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken hayatını kaybeden 65 yaşındaki kadının 3 organı ailesi tarafından bağışlandı. 3 saatlik operasyonun ardından kadından alınan 3 organ başkanlarına umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da ikamet eden 65 yaşındaki F.Y kısmi felç geçirmesi sonucu İnegöl Devlet Hastanesine yoğun bakım ünitesine getirilerek tedavi altına alındı. F.K tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi tarafından kadının 3 organı bağışlandı. Bunun üzerine Bursa Uludağ Üniversitesinde görevli ekip İnegöl'e geldi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonucu F.K'nın 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Alınan organlardan bir böbreği Çanakkale'ye, bir böbreği ile Karaciğeri ise Bursa'da organ bağışı bekleyen 3 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi. Alınan 3 organ özel koruma kutularına konularak götürüldü.