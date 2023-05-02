Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Bursa'da hayatını kaybeden kadın hastanın organları 4 hastaya umut oldu.

Bir hafta önce evinde rahatsızlanınca 112 acil servis ile Bursa Gemlik Devlet Hastanesi getirilen ve yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayınca ailesi tarafından organları, başkalarına umut olması için bağışlandı.

Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organ nakil koordinatörleri, ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verirken, ailenin onay vermesi sonucu organ nakil çalışmalarına başlandı. Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın bir böbreği Bursa Şehir Hastanesi, diğer böbreği ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi'ne, akciğerleri ise İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne organ bekleyen hastalara umut olmak üzere gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, büyük duyarlılık göstererek merhumenin organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 4 hastamız yaşama tutunacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.