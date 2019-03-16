Organlarıyla 5 kişiye ışık olan Süheyla öğretmenin adı ölümsüzleşti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ve organlarıyla 5 hastaya umut olan Süheyla Dobruca'nın adı belediye meclisince alınan kararla ölümsüzleşti.

İlçenin Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yaparken 23 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği elîm bir trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Süheyla Dobruca, yaptığı organ bağışı ile 5 hastaya ışık oldu. Süheyla öğretmenin adının bir sokağa verilmesini ailelerin sesine Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve meclis üyeleri ses verdi. Alınan karar sonrası 14 Eylül İlkokulu yanında bulunan sokağa Süheyla Dobruca ismi verildi. Kendisi gibi öğretmen olan eşi Zekai Dobruca, eşinin isminin ölümsüzleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve organ bağışlamanın ne kadar yararlı olduğunu anlattı.