Organlarıyla 6 hastaya umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki erkek hastanın organları 4 hastaya umut, 2 kişiye ışık oldu.

Geçen hafta zehirlenme nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki erkek hasta A.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayınca ailesi tarafından organ ve dokuları başkalarına umut olması için bağışlandı.

Beyin ölümü gerçekleşen A.D.'nin, Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü tarafından aileden organlarının bağışlanması için onay alınması üzerine nakil çalışmaları başladı. Başarılı geçen operasyon sonrası merhumun akciğeri Ankara Şehir Hastanesi'ne, karaciğeri Bursa'da özel bir hastaneye, 2 böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, “İlimizde organ bağışının arttırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın konu hakkında bilinçli olması, organ bağışlarının artmasına sağlayacak. Başka canların hayata tutunmasına vesile olacaktır. Ben duyarlı davranışlarından dolayı hastanın ailesine teşekkür ederek bu vesile ile merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.