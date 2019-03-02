Orhan Alper'e yoğun ilgi

DP Mustafakemalpaşa adayı Orhan Alper, belediye meclis üyeleri Erol Bora, Metin Yılmaz, Hayati İbis, Ali Özcan, Recep Sancak, Abdullah Berk Akkaş ve çok sayıda partili Mahalle (KÖY) gezilerine devam ediyor Ovaazatlı, Tepecik, Yeşilova mahallelerine giden Alper köylülerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Alper, "Benim Tatkavaklı Belediyesi'nde yaptıklarımı biliyorsunuz. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı, sizlerin sıkıntılarını çok iyi biliyorum, çünkü bende sizin gibi çiftçilik yapıyorum. Hep beraber olursak daha fazlasını yapabileceğimi biliyorsunuz. İlçenin en büyük meseleleri alt yapı ve işsizlik. enim başkanlık döneminde yer verdiğim fabrikaları biliyorsunuz daha fazlası 100 binlik ilçede niye olmasın" dedi.