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Orhan Mehmet'ten bronz madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Orhan Mehmet, Azerbaycan’da Uluslararası Haydar Aliyev Boks Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Orhan Mehmet, Azerbaycan'da Uluslararası Haydar Aliyev Boks Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.


Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Haydar Aliyev Yıldız Erkekler Boks Turnuvası sona erdi. 27 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde yapılan turnuvada milli formayla mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Orhan Mehmet 66 kg'da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Sergilediği performans ile yeniden Milli Takım kampına davet edilen Orhan Mehmet, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek. Orhan Mehmet, 22 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Galati şehrinde madalya arayacak.

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