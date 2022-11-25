Orhaneli çöp sahası rehabilite edildi

Bursa'da evsel katı atık sorununu ‘düzenli depolama sahaları, entegre atık tesisleri ve aktarma merkezleri ile' çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, vahşi çöp depolama sahalarının ıslahını da kesintisiz sürdürüyor. Son olarak Orhaneli'ndeki vahşi çöp depolama sahası da rehabilite edilirken, 20 bin metrekarelik alan yeniden doğaya kazandırıldı.

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi ile Bursa'nın evsel katı atıklarını hammadde olarak kullanıp elektrik enerjisine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan katı atık toplama merkezleri ile doğadaki vahşi çöp depolama sorununu da ortadan kaldırıyor. Geçtiğimiz yıl Orhaneli ilçesine kazandırılan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla ilçedeki vahşi çöp depolama sahasının rehabilitasyonu için düğmeyen basan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çalışmalarını tamamladı.

Orhaneli'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan ve zaman zaman yaşanan çöp yangınları yüzünden hem orman yangınlarına hem de çevre kirliliğine yol açan çöp sahası, artık çevre için risk olmaktan çıktı. Çalışmalar çerçevesinde katı atıkların tesviye işlemleri yapılarak, sahanın üstü toprakla kapatıldı. Çöpte meydana gelen biyolojik bozulma sonrası oluşan metan gazı, uygun noktalara yerleştirilen bacalar ile kontrol altına alındı. Böylece olması muhtemelen metan gazı sıkışmasının önüne geçilerek, patlama ve yangın riski ortadan kaldırıldı. Ayrıca sahaya girişlerin engellenmesi için sahanın etrafı tel çit ile çevrilirken, 20 bin metrekarelik alan yeniden doğaya kazandırılmış oldu.