Orhaneli hayvan pazarında hareketlilik başladı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bayrama sayılı günler kala kurban pazarında hareketlilik başladı.

Belediye şantiye alanında kurulan pazarda kurbanlık satışları başladı. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Ali Aykurt, hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Protokol mensupları, satıcılar ve vatandaşlarla görüştü. Başkan Ali Aykurt, “Dağ ilçeleri ve yöremizde yetişen hayvanlarımız arazide otluyor. Hazır yem yerine ot yiyerek besleniyor. Bu yüzden eti leziz oluyor. Bursa ve diğer ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından Orhaneli kurban pazarı tercih ediliyor” dedi.

Kaymakam Bulgurlu ve Başkan Aykurt, kurbanlık almak isteyen vatandaşlarla satıcılar arasında aracı oldu.

Satıcılar, “Bu yıl fiyatlar geçen yıla nazaran biraz arttı. Fakat yine de fiyatlar uygun” dedi.

Küçükbaş hayvanlar bin ila 3 bin, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 13 bin lira arasında satılıyor.