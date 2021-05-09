Orhaneli'de adrenalin ve heyecan tavan yapacak

Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde rafting için 5378 metrelik parkurda deneme turları ve kontroller yapıldı. Orhaneli, 30 Mayıs tarihinde büyük adrenalin ve heyecana sahne olacak.

30 Mayıs tarihinde botların Kocasu Deresine inmesiyle adrenalinin tavan yapacağını açıklayan Başkan Ali Aykurt, Toplam da 11 kilometre uzunluğa sahip olacak parkurun önemli merkezlerinden olacağını belirtti.

Kocasu Deresi'nin akışına bırakacak olan rafting tutkunları için ekipler son hazırlıkları yaptı. Deneme turları, gerçekleştirildi. Tehlike arz eden ağaç dalları kesildi, taş ve kayalarla ilgili önlemler alındı.“Doğaya yatırım yapıyoruz, doğal olarak kazanacağız” diyerek vizyonu ve hedeflerini ortaya koyan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un ilçenin doğa güzellikleri, doğal tarım ve el ürünü lezzetlerinin Türkiye'ye tanıtmak için başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı.

Orhaneli'yi Türkiye keşfedecek

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 30 Mayıs'ta botların Kocasu Deresi'ne inmesiyle, adrenalin tavan yapacağını belirterek, “Doğanın, doğal insanların şehri Orhaneli, doğa sporların da dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yerini alacak! “Dedi. Başkan Ali Aykurt, Sadağı Kanyon, rafting, bisiklet, yürüyüş, kamp, fotoğrafçılık ve daha bir çok özellik ve güzelliklerinin yanı sıra doğal tarım ürünleri ve yöresel lezzetleri ile Orhaneli'nin Türkiye'nin doğa turizm merkezlerinden olacağını belirtti.