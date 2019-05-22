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Orhaneli'de Ak Parti İlçe Teşkilatı iftar yemeğinde buluştu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde AK Parti Teşkilatları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde AK Parti Teşkilatları iftar yemeğinde bir araya geldi.


Orhaneli E.U.A.Ş sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğe Ak Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti ilçe yönetimi ve teşkilatı katıldı.


Yemekte konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, “Birlik ve beraberlik içinde bu güzel günde hep beraber oruçlarımızı açıyoruz. Biz Orhaneli'nde umut olduk, bundan sonra da umut olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi birlik ve beraberlik içinde çalışacağız “ dedi.


Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da yaptığı konuşmada “ Sizlerle bugüne kadar çok güzel çalışmalar içerisinde bulunduk. Bu çalışmalarının neticesinde 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde Orhaneli'mizi çok güzel bir şekilde taçlandırdık.Bizim vermiş olduğumuz sözler sizin verdiğiniz sözler olup, aynı şekilde sizin verdiğiniz sözler bizim verdiğimiz sözlerdir.Vatandaşımıza Orhaneli halkımıza ne söz verdiyseniz bizler de sonuna kadar arkasındayız" dedi.


Gece gündüz çalışacaklarının mesajını veren Aykurt, "Belediyemizin kapısı halka sonuna kadar açık. Şu anda verdiğimiz bu sözü de yerine getiriyoruz. Bizler gönüller yapmaya geldik, gönüller yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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